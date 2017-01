Els Mossos d’Esquadra han desallotjat l’edifici del World Trade Center de Barcelona per una falsa amenaça de bomba. A dos quarts de tres de la tarda la policia portuària ha rebut una trucada alertant que hi havia un artefacte explosiu dins l’edifici. Han avisat els mossos d’esquadra, que han activat el protocol d’emergències i han desallotjat l’edifici. Els tedax i la unitat canina, després de les comprovacions pertinents, han descartat la presència de cap artefacte explosiu a l’edifici.

Falsa alarma per un artefacte explosiu al @WTCBarcelona. Tedax i Unitat Canina han fet comprovacions a l'edifici i no hi han trobat res

— Mossos (@mossos) January 2, 2017