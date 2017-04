El coordinador d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), David Rodríguez, ha anunciat que la seva formació ha posat en coneixement de la secció de delictes d’odi i discriminació de la fiscalia els crits i consignes feixistes proferits durant una processó de Setmana Santa a Castelló de la Plana. A través d’un comunicat, EUPV informa que la denúncia es basa en un vídeo on es pot veure el responsable de la confraria de Santa Maria Magdalena dedicant l’aixecament de la imatge religiosa ‘als que varen donar la vida per Déu i per Espanya’ i a la Creu dels Caiguts que hi ha al parc Ribalta de la ciutat.

‘Som davant d’una incitació a l’odi claríssim i que, de forma intencionada, es va fer un 14 d’Abril, aniversari de la proclamació de la república, demostrant clarament que la intencionalitat era la d’enaltir la dictadura i incitar a l’odi’, assenyala Rodríguez.

El coordinador d’EUPV ha afegit que aquestes proclames s’emmarquen en el context en el qual s’està plantejant la retirada de la Creu dels Caiguts del Parc Ribalta en compliment de la Llei de la Memòria Històrica. En la seva opinió, és en aquest moment que ‘surten a passejar les proclames feixistes emmascarades dins d’una processió religiosa, en el que podria ser considerat fins i tot un delicte contra els sentiments religiosos, tipificat als articles 523 i 524 del codi penal’.

Rodríguez denuncia que al País Valencià les institucions no només no han fet cap esforç per recuperar la història i els valors de la república ‘sinó que, ben al contrari, l’han criminalitzada des de la mateixa administració’ recordant així les denúncies presentades per la delegació del govern espanyol contra ajuntaments com els de Silla i Sagunt, per haver penjat banderes republicanes el 14 d’abril.

‘És prou fàcil advertir que al nostre país encara perviu una mena de franquisme sociològic que se sent molt tranquil i protegit per les administracions del PP i per sectors de l’església catòlica, que encara no ha condemnat el que ha passat a la processó del Divendres Sant a Castelló. El missatge que el govern del PP envia és molt senzill: Si fas acudits amb ETA i les víctimes pots acabar a la presó, però amb l’enaltiment del feixisme no passa res’, lamenta.

