Els diaris de Madrid han tret tota la artilleria per a difamar l’aprovació de la llei del referèndum al Parlament de Catalunya. Els principals rotatius parlen de segrest de la democràcia, imposició o cop d’estat per part de l’independentisme. Tot seguit us oferim un recull de les portades.

—El Mundo: ‘El segrest de la democràcia per a fracturar Espanya’

—El País: ‘Els separatistes imposen el seu referèndum al parlament’

—ABC: ‘Cop d’estat al parlament’

—La Razón: ‘Segrest de la democràcia’

