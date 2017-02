El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha respost aquest divendres des de la roda de premsa posterior al consell de ministres les afirmacions del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la baix qualitat democràtica de l’Estat arran del judici del 9-N. Méndez de Vigo, que ha insistit que la justícia espanyola actua de forma independent, ha assegurat que en la mesura que a llei és llei “perquè l’han aprovat representants elegits democràticament”, la contraposició entre llei i democràcia no té “cap rigor”. Segons Méndez de Vigo, els tribunals formen part de “l’Estat de dret” que- -segons ha dit- és Espanya, i per tant “formen part de la democràcia”. “Allà on els tribunals no són independents i no existeixen evidentment no hi havia democràcia i llibertat”, ha sentenciat.

El portaveu del govern espanyol ha fet aquestes manifestacions coincidint amb l’última jornada del judici al TSJC contra Mas, Ortega i Rigau per l’organització del 9-N, i després que el fiscal del cas, Emilio Sánchez-Ulled, hagi negat haver rebut cap mena de pressió ni indicació del govern espanyol. Malgrat que ha assegurat que no tenia coneixement d’aquestes manifestacions, Méndez de Vigo ha afirmat que a l’Estat hi ha “un poder judicial independent garantit per la Constitució” i per tant tribunals “formen part de l’Estat de dret” i de la “democràcia” perquè és “on es resolen les controvèrsies”.En aquest marc ha insistit que tots els ciutadans “estan sotmesos a la llei” i poden assistir-hi “amb tranquil•litat” perquè “a Espanya la justícia és independent”. “La contraposició entre llei i dret no té massa sentit perquè la llei és expressió de la voluntat democràtica”, ha sentenciat.També ha volgut destacar les manifestacions del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que en una visita oficial a Madrid ha afirmat que el debat sobre el futur de Catalunya és una qüestió interna i ha advertit que qui contravé la Constitució espanyola actua també contra “part del reglament europeu”. Segons Méndez de Vigo, “és bo que s’expliqui la veritat”, “no enganyar” els catalans, “i que en comptes d’anar a Brussel•les a parlar amb uns amics a una sala es parli amb les autoritats europees”.

