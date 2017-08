El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha advertit aquest dimecres des del Congrés dels Diputats que els treballadors d’Eulen no poden fer vaga en relació a aspectes confirmats al laude arbitral que es farà públic aquest dijous a dos quarts d’una del migdia. ‘El laude de demà posarà punt final al conflicte obert’, ha assegurat abans d’assistir a la Comissió de Foment, on compareix precisament per informar sobre el caos a l’Aeroport del Prat aquest estiu.

Segons el ministre, el seu govern ha intentat ajudar a l’assoliment d’un acord, malgrat que no té ‘cap competència’ en aquesta qüestió, i ‘l’administració competent en tot cas és la Generalitat’. Segons De la Serna, la funció d’AENA es limita a ‘vetllar pel compliment de les clàusules’ dels contractes i ‘garantir la prestació del servei’ en aquests termes, però ‘no disposa de competències legals’ per resoldre el conflicte entre l’empresa i els treballadors, i en el cas que no hi hagi acord ‘la Llei estableix que l’òrgan competent és la Generalitat de Catalunya’.

Pel que fa al conflicte amb la resta de col·lectius que treballen per a AENA, De la Serna ha assegurat que el gestor busca un acord amb els sindicats. ‘Per això hem proposat un increment de personal més enllà de la taxa de reposició’, ha dit. Pel que fa als salaris, ha apuntat que caldrà ‘tenir en compte el que s’aborda’ i si es prorroga o no el conveni actual. ‘Estem agraïts als sindicats, i per part del govern intentarem arribar a una solució’, ha sentenciat.

Respecte a les aglomeracions als controls de passaports fruit de la manca d’agents de la Guàrdia Civil, De la Serna ha apuntat que el seu executiu va incrementar el nombre d’agents per evitar que es produïssin, tot i que ha afegit també que després dels atemptats el nombre d’agents a l’aeroport es va incrementar.

