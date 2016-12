El neonazi que va amenaçar de mort l’ex-diputat de la CUP, David Fernàndez, ha estat absolt i el jutge desestima condemnar-lo per un delicte lleu d’amenaces. El judici es va fer el passat 13 de desembre i va quedar vist per sentència, la qual s’ha conegut avui i ha provocat la indignació de l’acusació, que presentarà un recurs immediat davant de l’Audiència Provincial de Barcelona.

David Fernández ha expressat la seva indignació públicament després de conèixer la sentència i l’ha verbalitzat en els següents piulets:

Estranya barreja d'intempèrie, indefensió i impunitat. Però preparant el recurs. Que la lluita mai s'acaba. #maiméshttps://t.co/Gz3OucM5QI — David Fernàndez (@HiginiaRoig) December 22, 2016

Al final del judici,

el denunciat va demanar

"disculpes pel temor causat".

In dubio pro reo, diu la sentència.

Més aviat: in dubio, pronazi. — David Fernàndez (@HiginiaRoig) December 22, 2016

En la sentència absolutòria coneguda avui, s’obvia que en el tram final de la vista oral, el propi denunciat va demanar ‘disculpes si havia causat temor o trauma’ a l’ex-diputat. Heus ací la sentència:

El document vegeu el PDF

La Fiscalia Especial contra els Delictes de l’Odi, que va demanar la pena màxima en el judici celebrat el passat 13 de desembre, ja s’havia oposat, prèviament, a que la denúncia fos tipificada com un falta lleu d’amenaces i n’havia demanat la seva elevació a delicte penal per a que no fos rebaixada la gravetat dels fets. En els informes presentats a la causa, s’identificava Miguel Vicén com a membre actiu del Casal Tramuntana, amb una ‘clara relació amb els entorns ideològics neonazis’ i directament vinculat a la Curva de l’estadi del RCD Espanyol, que recentment ha reviscut greus incidents provocats pels grups ultres als que pertany l’acusat.

El relat dels rets

David Fernàndez va denunciar que un home vestit de negre i amb estètica militar el va amenaçar: ‘Sé perfectament qui ets i t’apallisaré ara mateix (…) quines ganes tinc d’acribilliar-t e (…) et destrossarem’. Tot això amb el gest intimidatori de dur-se la mà a la butxaca. Les amenaces van continuar amb expressions com ‘t’ha arribat l’hora’ o ‘això teu és de compte enrere’, segons va explicar Fernández als Mossos d’Esquadra. Això va durar fins que la pressió dels veïns van forçar l’agressor a marxar, tot i que hores després va seguir passejant pels voltants de la casa de l’ex-diputat cupaire.

