David Bonvehí ha comparegut en conferència de premsa per explicar-se sobre les paraules que es van filtrar ahir. Ha mostrat el seu agraïment per les mostres de suport i ha deixat clar que és, ha estat i serà independentista. També ha anunciat que, com a responsable d’organització del Partit Demòcrata, era la seva responsabilitat preveure totes les hipòtesis que hi pot haver a Catalunya en els pròxims anys. Així mateix, ha insistit que té l’objectiu de lluitar perquè Catalunya pugui fer i guanyar un referèndum enguany.

Sobre l’enregistrament, Bonvehí ha dit que era un tema que l’afectava a ell, no pas a la unitat de Junts pel Sí. ‘Això no afecta tothom, se m’ha enregistrat a mi’, ha dit. I ha deixat clar que no es deixaria intimidar ni deixaria d’exercir les seves funcions: ‘Sempre he defensat les mateixes idees i ho continuaré fent’.

Els enregistraments, ha dit, els treu un diari de Madrid. ‘Sóc un diputat al parlament i el secretari d’Organització del meu partit, i em vaig sentir vulnerat en alguns dels meus drets.’ És per això que ha anunciat que dimarts durà els fets a la fiscalia per saber qui ho va enregistrar i qui ho va distribuir. ‘Aquesta pràctica va contra la meva manera de fer i la del meu partit’, ha afirmat.

Per la seva banda, la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, ha informat que havia parlat amb Marta Rovira arran de les acusacions d’aquestes últimes hores que apunten que els republicans podrien ser darrere d’aquest enregistrament. Pascal ha manifestat el seu malestar a Rovira i li ha demanat que s’esclareixin els fets i, si cal, s’assumeixin responsabilitats. També ha dit que estava convençuda que aquesta no era la manera de fer d’ERC. Aquest matí, Joan Tardà ha negat rotundament les acusacions i ha fet una crida a deixar estar polèmiques estèrils.

Pascal s’ha refermant en les paraules del seu company i en el compromís del PDECat i del govern en el referèndum. També ha tornat a dir que aquest fet no afectava la unitat de Junts pel Sí. ‘De cap manera assenyalarem cap punt de feblesa del procés, estem convençuts que els rivals els tenim fora’, ha deixat clar.

Bonvehí ha estat al centre de la polèmica des que ahir al matí es va filtrar una conversa del número dos del PDECat en una reunió amb militants del Bages, en la qual deia que el partit triaria el seu candidat en funció de com acabés el procés, i no descartava un candidat autonomista si el camí cap a la independència fracassava. La resposta més contundent a les paraules de Bonvehí van ser del conseller de cultura, Santi Vila, que va afirmar que l’autonomisme havia mort a Catalunya.

