Avui declaren fins a tretze persones en el judici al 9-N. És el dia que sobretot l’acusació particular i el fiscal aporten els seus testimonis. Entre aquests testimonis s’hi triba Daniel Martínez, el president del poderós grup Focus, omnipresent en l’escena teatral. Focus va ser l’empresa que va gestionar el centre de premsa durant el 9-N. Aquesta és la llista dels testimonis que declaren citats pel Ministeri Fiscal (MF), l’acusació Particular (AP), Artur Mas (D1), Joana Ortega (D2), Irene Rigau (D3). Alguns testimonis poden ser citats per diverses parts a la vegada.

-Josep Alsina. Inspector Departament Ensenyament (MF, i AP)

-Jesús Rul. Inspector Departament Ensenyament (MF, i AP)

-Montserrat Llobet. Directora serveis Territorials a Barcelona del Departament Ensenyament (MF, AP, D1, D3)

-Josefa Bosc. Directora Institut Pompeu Fabra de Badalona (MF i AP)

-Francesc Güell. Inspector Departament Ensenyament (MF, AP, D1, i D3)

-Dolores Agenjo. Ex-directora de l’institut Pedraforca de l’Hospitalet de Llobregat. L’única directora que es va negar a entregar les claus per a celebrar el 9-N al centre. (MF i AP)

-Daniel Martinez. President de Focus. L’empresa que va organitzar el centre de premsa (MF i AP)

-Elisabet Abad, responsable de fabricar les urnes i les paperetes (MF, AP, D1 i D2)

–Joan Cañada. Assessor de la Conselleria de Governació en matèria d’opinió pública. (MF, AP, D1 i D2)

-Jordi Escalé. Director gerent del CTTI, que va organitzar el sistema informàtic de recompte de votants i vot (MF, AP, D1 i D2).

-Bernat Rigau (MF i AP)

-Alejandro Navarro (MF i AP)

-Juan Gracia (MF, AP i D3)

-Jaume Palau(MF, i AP)

