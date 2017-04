Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, ha considerat un acte ‘d’absolut cinisme’ i un ‘intent d’humiliació de l’estat espanyol’ el fet que ‘desembarqui’ a Catalunya per Sant Jordi i digui que ho fa per mostrar ‘total suport’ a la llengua i la cultura catalanes. ‘Venir aquí i dir que valores la cultura catalana quan l’ataques sistemàticament per terra, mar i aire i atemptes contra la integritat i la cohesió de la llengua és un intent de colonització del que representa la llengua i la cultura catalanes’, ha manifestat. Cuixart es refereix a la presència de la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a l’acte de suport a la candidatura de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco, que té lloc aquest divendres a la tarda a Barcelona.

El president d’Òmnium ha volgut recordar que aquest estat que ara dóna suport a la candidatura de Sant Jordi és el mateix que ‘no cessa en els seus atacs sistemàtics contra la llengua i la cultura del nostre país, la seva internacionalització i la cohesió social que defineixen la diada de Sant Jordi’. ‘No és compatible dir que defenses una llengua i alhora voler espanyolitzar els infants catalans’, ha sentenciat el president d’Òmnium.

‘No és compatible fer bandera de la defensa de la cultura d’un país des d’un govern que ofega el sector cultural amb un IVA del 21%, o que retalla en un 44% les aportacions als equipaments culturals catalans en 5 anys’, ha argumentat Cuixart. ‘Això és autèntica marginació pressupostària’.

A més ha afegit que aquestes ‘retallades’ ja no es poden ‘emmascarar’ en el context estricte de crisi econòmica. ‘En els pressupostos generals de l’estat d’aquest 2017, l’abisme pressupostari en les partides destinades als equipaments culturals de Catalunya i Madrid es manté’. Així, mentre el MNAC rebrà dos milions d’euros i el MACBA en rebrà un, el Museu del Prado en té pressupostats 46 i el Reina Sofia 38.

Cuixart també ha volgut manifestar que si bé el govern espanyol defensa que la visita a Barcelona de Sáenz de Santamaria és per mostrar el seu respecte per la llengua catalana, ‘sembla oblidar que representa un govern que vol espanyolitzar els nens catalans, encara no permet l’ús del català al Congrés de Diputats i trenca la unitat lingüística distingint entre català i valencià al web del Ministeri de l’Interior, entre d’altres’.

Finalment, el president d’Òmnium Cultural ha recordat que l’entitat dóna ple suport a la declaració de la festa de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial Cultural de la UNESCO. ‘Volem un Estat propi per poder decidir nosaltres mateixos quins elements de la nostra cultura popular volem com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat’, ha afirmat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]