El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha manifestat el seu convenciment que l’estat ‘no atacarà els seus súbdits’ a Catalunya per impedir l’organització del referèndum, i en conseqüència, no posarà en risc la cohesió social. En una entrevista d’Europa Press, ha considerat que si no es fa el referèndum, seria només perquè la situació a Catalunya és dramàtica, quelcom que no creu que vulguin des de l’Estat: ‘Fins que no es demostri el contrari, som ciutadans del regne d’Espanya i súbdits del cap de l’estat. I a l’Europa del segle XXI, dels valors democràtics, estem convençuts que l’estat no atacarà els seus súbdits’.

Malgrat tot, creu que l’estat recorrerà a moltes vies per a intentar que els catalans no puguin votar, i que ja no el sorprèn res perquè mai hagués dit que inhabilitarien a l’ex-president de la Generalitat Artur Mas pel 9-N i que el Tribunal Constitucional tombés lleis catalanes de caràcter social, entre altres qüestions.

En preguntar-li si creu que estan disposats a clausurar les escoles on es posin les urnes, ha insistit que confia que el govern espanyol garanteixi el referèndum amb normalitat, i si no és així, ha dit, serà perquè l’estat haurà perdut els papers.

‘Es necessiten molta policia i molts agents i cossos de seguretat de l’estat per a poder impedir una celebració del referèndum a Catalunya’, ha recalcat Cuixart, després de destacar la importància que els catalans es mobilitzin al carrer quan sigui necessari, mai de forma violenta, per fer possible que es voti i en defensa de les institucions catalanes.

A més, donat el pes econòmic de Catalunya, ha considerat que els creditors de l’estat seran els primers interessats en què a Espanya i la futura República catalana no hi hagi cap situació d’inestabilitat.

També no ha dubtat que la comunitat internacional reaccionarà i voldrà garantir que, en cas que hi hagi alguna inestabilitat, s’acabi ràpidament. ‘No entenem d’impossibles’, ha subratllat Cuixart, després de recordar que també es deia que no seria possible recuperar la Generalitat, tenir mitjans de comunicació públics en català i el model actual d’escola catalana.

Sobre la pregunta

Sobre si el Pacte Nacional pel Referèndum pot ser la plataforma de la qual surti la pregunta del referèndum, ha apuntat que qualsevol proposta que duguin a terme serà escoltada precisament per la diversitat que representen els seus integrants.

El president d’Òmnium ha apel·lat als partits independentistes a actuar amb responsabilitat després de les discrepàncies que mantenen sobre si la pregunta del referèndum ha de ser per una República catalana o un estat independent: ‘Si Catalunnya és una república, serà un estat independent, i un Estat independent a Catalunya avui només pot ser sota l’empara d’una república, perquè no tenim una monarquia’.

‘Són sinònims’, ha destacat Cuixart, que creu que és moment de fer política en majúscules i d’actuar amb sentit d’Estat en favor del procés sobiranista.

