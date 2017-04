Educar els nostres nens, nenes i adolescents en un món tan canviant, és una tasca que resulta bastant complexa, actualment. Que difícil podem tenir-ho avui els pares!

A hores d’ara som conscients que la família, com a grup social, desenvolupa diverses funcions per satisfer les necessitats bàsiques biològiques. Però també hem anat aprenent que l’experiència grupal transcendeix allò biològic, doncs entre els membres es creen necessitats emocionals que generen vincles gràcies als quals es cohesiona el grup. D’aquesta manera, la família actua com a sistema de recolzament, cura i protecció, assegurant la continuïtat de l’espècie.

La cura parental es manifesta en tots els comportaments de protecció, atenció i suport, i està dirigit a satisfer les necessitats dels fills, especialment en les primeres etapes del desenvolupament. Durant la cria, aquest procés de vinculació genera unes experiències d’interacció pares-fills que seran la base del seu creixement com a persones.

