El diputat de CSQP Joan Giner ha lamentat aquest divendres que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no aporti “cap solució” a la situació política entre Catalunya i Espanya. “Les seves paraules estan buides de solucions i contingut”, ha constatat davant la negativa de Rajoy a autoritzar un referèndum. Amb tot, la confluència d’esquerres manté la seva aposta per la consulta pactada amb l’Estat. “No veiem cap altra via, no se’ns acut cap solució que no impliqui un cert acord amb l’Estat. Cal que el referèndum tingui reconeixement internacional i efectes jurídics. Amb aquests condicionants posem-nos a treballar al 2017”, ha apuntat.

En una atenció als mitjans a les portes del Parlament, el diputat de CSQP ha assegurat que Rajoy és “un president políticament mort” perquè en les darreres eleccions al Congrés va obtenir menys suports que en la convocatòria del 20-D del 2015 i perquè és president gràcies “a un PSOE que ja no és PSOE”. El president del govern espanyol ha reiterat aquest divendres, després de presidir l’últim Consell de Ministres de l’any, que no autoritzarà la convocatòria d’un referèndum perquè suposaria “liquidar la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols”.

A més, ha descartat que una reforma de la Constitució resolgui el conflicte polític català. “Ofereixo una cosa molt més raonable: parlar i dialogar i no donar més passos en la direcció contrària al que marca el sentit comú”, ha expressat. Davant d’això, CSQP ha instat el Govern liderat per Carles Puigdemont a posar sobre la taula una proposta concreta sobre el referèndum. “Nosaltres apel·lem a les conclusions que vam extreure després de la cimera pel referèndum. Estarem expectants per treballar conjuntament”, ha afegit.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]