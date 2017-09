El portaveu del grup de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha comparegut davant de la premsa cap a les cinc de la tarda per comunicar que el seu grup encara no ha arribat a cap acord conjunt sobre la votació de la llei de referèndum d’autodeterminació i la resta de possibles votacions en relació a l’1 d’octubre que s’hagin de prendre al ple que comença demà. El seu grup està dividit especialment en la qüestió de la llei de referèndum i ara obre la porta oficialment a votar de forma diferenciada. ‘Si ho fan altres grups com Junts pel Sí i la CUP, també ho podem fer nosaltres’, ha dit Coscubiela, que ha anunciat la voluntat de viure aquesta situació amb la màxima normalitat. Amb tot, no ha volgut avançar quin és el sentit del vot que negocia el grup.

En la seva compareixença, Coscubiela ha denunciat que actualment el parlament és ‘un espai institucional trencat on no es dialoga’. I ha afegit: ‘El nostre grup aborda aquest ple sent conscients de la gran responsabilitat que tenim tots. Farem el possible perquè aquest ple transcorri amb la màxima normalitat democràtica. Seria un error que algú creiés que un fi legítim justifica qualsevol mitjà. En democràcia, els fins i els mitjans van junts.’ En les respostes als periodistes, Coscubiela ha acceptat el relat dels altres grups d’oposició que diuen que la votació de demà serà una agressió a la democràcia. ‘La majoria, per ser democràtica, ha de funcionar per les vies que s’han establert.’

Sobre la divisió del seu grup, Coscubiela ha dit: ‘Som un grup plural. Una pluralitat que trobem positiva. No hem entrat en la dialèctica de blocs i ens hem expressat conjuntament. Ens sentim molt orgullosos que la pluralitat del nostre grup ens hagi permès de no caure en la lògica dels blocs dels uns contra els altres. En aquest context d’excepcionalitat del ple i de complexitat del nostre grup, continuarem treballant com un grup. Volem continuar treballant amb una veu comuna en les moltes decisions que s’hagin de prendre en aquest ple. Treballem sobre hipòtesis perquè no sabem què caldrà debatre i votar en aquest ple que pot arribar a tenir fins a tres alteracions de l’ordre del dia.’

El portaveu de Catalunya Sí que es Pot ha aprofitat la compareixença per carregar contra el referèndum que promou la majoria parlamentària: ‘El referèndum és l’única proposta política que hi ha damunt la taula que pot permetre resoldre el problema actual. Compartim com a grup que el referèndum que es planteja per l’1 d’octubre no té les garanties necessàries. Un referèndum així no pot ser considerat vinculant. Aquest és un criteri compartit en el grup. També compartim que la població vulgui fer una mobilització de rebuig l’1 d’octubre contra la bunquerització del PP.’

