Cs, PP i PSC han demanat la compareixença del conseller d’Interior, Joaquim Forn, per explicar la gestió dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost.

En un comunicat, Cs ha demanat les compareixences de Forn i de l’exconseller Jordi Jané perquè donin explicacions sobre ‘l’avís de la CIA als Mossos d’Esquadra sobre un possible atac’. A més, el grup taronja també demana la compareixença de l’actual director de la policia catalana, Pere Soler; del seu antecessor, Albert Batlle, i del major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

A més, PP i Cs sol·liciten, al ministre de l’Interior, José Ignacio Zoido, un informe per millorar en la lluita antiterrorista i que doni ‘totes les explicacions’.

En un altre comunicat, el president dels populars catalans, Xavier García Albiol, demana la compareixença de Forn per les ‘contínues contradiccions del conseller en les seves explicacions públiques de l’última setmana’. En aquest sentit, Albiol assegura que ‘és preocupant que la Generalitat digui una cosa avui i demà la contrària’.

El líder popular creu que ‘les contínues contradiccions’ i generen dubtes sobre l’actuació d’Interior en un tema molt sensible per a la ciutadania, per la qual cosa exigeix posar sobre la taula tota la informació.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]