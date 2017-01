El portaveu parlamentari de C’s, Carlos Carrizosa, ha lamentat aquest dissabte el vistiplau de la CUP als pressupostos de la Generalitat per al 2017 i ha anunciat un recurs de la seva formació al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). “No són uns comptes socials ni beneficien als catalans; són només per als socis de Convergència”, ha criticat Carrizosa, que considera que Catalunya “ha quedat en mans dels antisistema de la CUP”. Paral·lelament, el portaveu parlamentari de la formació taronja ha carregat contra uns pressupostos del Govern que “tenen més impostos, més ‘xiringuitos’ polítics’ i només serveixen per repetir un nou 9-N”. Sobre les primàries de C’s i la reelecció d’Albert Rivera amb quasi el 90% de suport dels afiliats, el secretari general José Manuel Villegas ha parlat de C’s com “un projecte unit, una eina útil de transformació i de modernització d’Espanya”.

Villegas ha assegurat que la formació taronja “sortirà reforçada” en aquest procés congressual per “tenir més influència a nivell municipal, autonòmic i nacional”. En aquest sentit, ha constatat que “Ciutadans està preparat per assumir noves responsabilitats de govern a partir del proper cicle electoral” i seguir “sent l’eina útil que Espanya necessita”.

