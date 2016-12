El portaveu parlamentari de C’s, Carlos Carrizosa, ha retret a l’alcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, que participés aquest divendres a la cimera pel referèndum al Parlament. “No sé què hi feia, si no demostrar que estar pel procés separatista; ha agafat aquesta bandera per distreure la incapacitat de dur a terme qüestions del govern municipal”, ha etzibat just l’endemà també que l’oposició en bloc tombés els pressupostos de Barcelona i s’activés el mecanisme de la qüestió de confiança. “Això del procés i la cimera sembla un pàrquing per a polítics que fracassen”, ha resolt el diputat de la formació taronja. En declaracions als mitjans aquest dissabte, Carrizosa ha lamentat també que l’independentisme no canviï el discurs i que vulgui “vendre la mateixa moto” que fa dos anys, amb el procés participatiu del 9-N. “També es va començar amb el referèndum pactat i es va veure que no es podia”, ha recordat.

En aquest sentit, Carrizosa ha lamentat també que l’independentisme “no s’adapti als nous temps d’Espanya” i que, sense majoria del PP a l’Estat, no treballi amb “les forces del canvi” per impulsar reformes al Congrés. Segons el portaveu parlamentari de C’s, l’independentisme segueix “entestat en el mateix que fa un anys”.

Precisament per això no veuen cap novetat a la cimera pel referèndum que va reunir aquest divendres una vuitantena de persones, representants de partits polítics i agents socials i econòmics, al Parlament. “Volen vendre la mateixa moto” que amb el procés participatiu del 9-N, ha recriminat aquest dissabte. En les negociacions per al 9-N, “també es va començar amb el referèndum pactat i es va veure que no es podia, és una pantalla passada”, ha advertit Carrizosa als sobiranistes.

Qui no ho veu com una pantalla passada és l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que aquest divendres va reivindicar un referèndum acordat, amb reconeixement i garanties. “No sé què hi feia Colau, si no és per demostrar novament que estar pel procés separatista”, li ha retret Carrizosa. De fet, el portaveu parlamentari de la formació taronja considera que Colau ha “agafat la bandera” del procés per “distreure de la seva incapacitat” per afrontar la gestió diària de l’ajuntament. “Això del procés i de la cimera , sembla un pàrquing per a polítics que fracassen”, li ha retret després que l’oposició tombés en bloc els comptes del govern municipal barceloní.

Per tot plegat, Carrizosa ha reclamat negociació amb l’Estat i no seguir “al dictat dels que no volen dialogar”. C’s ha tornat a reivindicar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que assisteixi a la Conferència de Presidents.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]