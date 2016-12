Declaracions duríssimes del ministre de Medi Ambient portuguès, que ha afirmat avui que l’estat espanyol actua il·legalment pel que fa al magatzem nuclear que vol instal·lar al costat de la central nuclear d’Almaraz. Almaraz és un municipi de la província de Càceres, a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Portugal. La central s’hauria de tancar l’any 2020, però la intal·lació d’aquest magatzem pot provocar que la central es mantingui oberta més temps.

El ministre portuguès ha anunciat que portaran el cas a Europa i demandaran diplomàticament Espanya, que hauria incomplert el principi de lleialtat que té amb Portugal. En concret, l’executiu portuguès considera il·legal la decisió d’Espanya i ja ha avisat que les relacions diplomàtiques entre els dos països estan en perill.

La central nuclear d’Almaraz ja fa temps que preocupa el govern portuguès, que al setembre va exigir una reunió urgent a l’estat espanyol pels problemes del complex. De fet, el parlament de Portugal ja en va aprovar el seu tancament.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]