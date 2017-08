Un incendi afecta 4.800 palets de fusta a l’exterior d’una empresa de Golmés (Pla d’Urgell) aquest dijous, segons han informat els Bombers. La nau industrial està situada al costat de la carretera A-2, a l’altura del quilòmetre 489. El foc, l’avís del qual s’ha rebut cap a dos quarts de tres de la tarda, no afecta la construcció i els Bombers han separat les piles de palets que no cremaven per evitar la propagació de les flames.

Segons ha informat el cos d’extinció d’incendis, una persona ha hagut de ser evacuada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Arnau de Vilanova amb cremades de gravetat menor. S’ha desplaçat vuit dotacions dels Bombers a l’indret per apagar el foc.

