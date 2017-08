El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dimecres que el diàleg ‘no és la resposta’ a l’escalada de tensió amb Corea del Nord, suscitada per les nombroses proves nuclears i amb míssils balístics dutes a terme pel règim de Kim Jong-un. ‘Els Estats Units ha estat parlant amb Corea del Nord i pagant diners com a extorsió durant 25 anys. Parlar no és la resposta’, ha escrit el magnat novaiorquès en el seu compte oficial de la xarxa social Twitter.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 d’agost de 2017

Trump ja va advertir que pensa amb l’opció militar si Pyongyang finalment materialitza la seva amenaça d’atacar el territori nord-americà a l’illa de Guam, a l’oceà Pacífic. Corea del Nord ha efectuat en els últims anys nombroses proves que s’han traduït en un enduriment del règim de sancions internacionals. No obstant, això no ha servit per dissuadir Kim Jong-un.

