Rússia ha promès que estudiarà la proposta dels Estats Units per aprovar una nova ronda de sancions contra Corea del Nord al Consell de Seguretat de l’ONU, encara que ha apuntat que la data donada per a la possible votació, dilluns que ve, és ‘una mica prematura’. ‘No crec que siguem capaços d’anar tan de pressa’, ha advertit davant els periodistes l’ambaixador rus en Nacions Unides, Vasily Nebenzya, en al·lusió als plans exposats per la representant nord-americana, Nikki Haley, per sotmetre el text a votació l’11 de setembre.

No obstant això, el ministre d’Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha mostrat la disposició del Govern d’estudiar una nova resolució sempre que no afegeixi noves tensions militars al conflicte i aposti per una solució diplomàtica. Així l’hi ha traslladat Lavrov al secretari d’Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, amb qui ha mantingut una conversa telefònica on també ha advocat per dotar de més protagonisme el secretari general de l’ONU, António Guterres, segons un comunicat del Ministeri d’Exteriors rus.

Moscou manté la crida a la prudència que ha caracteritzat totes les seves declaracions des de l’assaig nuclear perpetrat per Pyongyang del 3 de setembre. Washington, per la seva banda, advoca per imposar les sancions ‘més contundents possibles’, sense aclarir el seu abast.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]