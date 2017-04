MOSCOU, 14 (EUROPA PRESS)

La Presidència russa ha mostrat aquest divendres la seva “preocupació” per l’escalada de tensions en la península de Corea i ha instat a no entrar en “provocacions”, després que tant Pyongyang com Washington hagin lliscat la possibilitat d’adoptar algun tipus d’acció en resposta a possibles amenaces.

El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmat davant els periodistes que Moscou segueix sent partidari de la diplomàcia per resoldre totes les crisis internacionals, inclosa la nord-coreana. Per aquest motiu, segueix “amb gran preocupació” l’evolució dels esdeveniments.

“Instem a tots els països a actuar amb contenció i a no adoptar cap acció que pugui suposar una provocació”, ha afegit Peskov, segons l’agència de notícies oficial Sputnik.

Els experts temen que el règim de Kim Jong Un pugui realitzar una nova prova nuclear –la sisena– o disparar algun tipus de míssil de cara a l’aniversari del naixement del fundador de Corea del Nord, Kim Il Sung, el 15 d’abril.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]