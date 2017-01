MADRID, 31 (EDIZIONES/Portaltic)

Corea del Sud treballa en el seu propi tren ultraràpid, un projecte a càrrec del Korea Railroad Research Institute (KRRI) amb el qual es pretén unir les ciutats de Seül i Busan en un trajecte que dura mitja hora.

Aquest tren ultraràpid arribaria a una velocitat de gairebé mil quilòmetres per hora i viatjaria dins d’uns tubs, de manera semblant al projecte Hyperloop.

KRRI és l’institut d’investigació públic que s’encarregarà del projecte, tot i que ho farà amb la col·laboració de la Universitat Hanyang i altres grups i associacions, com ha explicat un representant de la companyia a Korea Times.

“El Govern s’ha centrat en una investigació interdisciplinària i serà l’esforç més important en què treballem per desenvolupar una tecnologia futura representativa”, ha comentat la mateixa font. Així, Corea del Sud s’introdueix en un camp en què pretenen competir amb països com els Estats Units o la Xina amb els seus respectius projectes.

El projecte sud-coreà pretén unir la capital, Seül, amb la ciutat de Busan en només mitja hora, quan actualment es realitza en gairebé tres hores en tren.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]