L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura i l’ONCE han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració per facilitar l’accés a la cultura al col·lectiu de persones amb discapacitat visual i desenvolupar activitats d’interès mutu en l’àmbit de la promoció, difusió i consum de la cultura amb igualtat d’oportunitats. La primera de les accions que ambdues institucions duran a terme es farà en el marc la campanya ‘Fas 6 anys, Tria un Llibre’, que vol estimular els hàbits de lectura dels nens que fan 6 anys. Mitjançant aquesta iniciativa, els infants reben a casa una targeta que poden bescanviar pel llibre infantil que més els agradi en una llibreria i s’adaptarà la targeta que reben els nens cecs de Catalunya al sistema de lectura i escriptura tàctil.

D’aquesta manera, els infants amb discapacitat visual podran participar en la campanya des de l’inici. L’ICEC també intentarà adaptar, en la mesura del possible, tots aquells materials de difusió necessaris perquè la campanya arribi a tots els col·lectius amb discapacitat i, més concretament, als infants amb discapacitat visual. En l’edició del 2016 van participar un total de 31.914 nens, s’hi van adherir més de 200 llibreries de tota Catalunya i es van vendre més de 5.800 títols.

Els nens cecs de Catalunya, amb codi de lectoescriptura Braille, van poder sol·licitar el seu llibre en Braille a l’ONCE, cosa que podran fer també en les properes campanyes. Està previst que la segona edició de la campanya comenci al mes de maig del 2017. El conveni signat avui també permetrà fomentar les iniciatives i la participació cultural adreçades a tota la població sense excloure les persones amb discapacitat en general, i amb discapacitat visual, en particular. Així mateix, es duran a terme accions per a sensibilitzar els agents culturals amb l’objectiu que sempre tinguin en compte les persones amb discapacitat i, especialment, les persones amb discapacitat visual.

