Els equips d’emergències continuen la recerca de la parella del Maresme que va desaparèixer dijous passat al pantà de Susqueda. Fins ara, l’operatiu s’havia mogut a la rodalia de l’embasament i els equips rastrejaven els boscs de la vora. Tanmateix, la investigació va fer un viratge ahir, després de treure el cotxe de la parella de dins del pantà. El vehicle tenia un roc als pedals i la finestra del conductor oberta.

El cap de la intervenció, Jordi Marquès, va dir que la principal hipòtesi de la investigació era que els desapareguts eren dins el pantà. ‘No continuarem fent recerca terrestre si no apareix algun nou indici’, va afegir. Sobre una possible manipulació del cotxe per fer-lo caure a l’aigua, va dir que no hi havia res confirmat i que calia esperar a tenir informacions contrastades. Paral·lelament, els Mossos han fet pública una fotografia dels dos joves i han instat la ciutadania a ajudar a cercar-los.

Aquests són els dos joves desapareguts a la zona del pantà de #Susqueda, els seguim buscant, si els veus o tens informació truca'ns al @112 pic.twitter.com/LQFCa1QDAs — Mossos (@mossos) August 29, 2017

Dins l’automòbil, un Opel Zafira blau, els equips d’emergència hi van trobar la documentació de la parella, a més de material que els fa pensar que passaven la nit en el vehicle. Els equips també han trobat documentació manuscrita, però no n’han revelat el contingut.

Avui al matí s’ha reprès la recerca de la parella. Dues unitats subaquàtiques dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra treballen a les aigües del pantà. Es troben amb dificultats per a rastrejar el fons del pantà, per la mala visibilitat que hi ha a conseqüència del pòsit de llot. A més, hi ha moltes restes de vegetació.

