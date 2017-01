VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

Els portaveus de Compromís i de Podem en les Corts, Fran Ferri i Antonio Montiel, respectivament, no han volgut valorar este dilluns la voluntat del Bloc que Compromís no confluïsca amb Podem en les pròximes eleccions.

Després de la Junta de Portaveus i preguntats per este tema, Montiel ha destacat que “és més urgent preocupar-se per fer una bona gestió”, mentre Ferri ha dit que al seu grup el que li “preocupa” és “impulsar l’acció del govern i defensar-la dels atacs”.

Els dos síndics han recordat que estes dues formacions polítiques mai han concorregut juntes en eleccions municipals o autonòmiques, només en les generals, i Montiel ha destacat que “excepte per les dificultats de la Mesa del Congrés que ha impedit que formàrem grup parlamentari propi, el resultat de la confluència és molt satisfactori”.

En qualsevol cas, Montiel considera que és “prompte” per a parlar de possibles acords per a les pròximes eleccions i que en tot cas la posició de Podem es prendrà “en funció del que vullguen els seus electorals i de com haja sigut la legislatura”.

Per al representant de Podem, “és més urgent preocupar-se per fer una bona gestió i estar a l’altura del que espera la ciutadania, que dir quina serà la parella de ball en 2019”.

Per la seua banda, Fran Ferri, que és membre del Bloc, ha indicat que este partit té separada la part orgànica de la institucional, i que en el seu cas forma part de la segona perquè és el portaveu de grup parlamentari Compromís.

“El que ens preocupa és impulsar l’acció de Govern i defensar-la dels atacs”, ha dit Ferri, qui ha indicat que en les Corts Compromís i Podem compartixen “treball, col·laboració i d’ací a 2019 ens toca defensar l’acció del Govern valencià”.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]