Segons un sondatge publicat a Valencia Plaza, Compromís fa un pas endavant i empataria amb el PSPV en la segona posició si ara es fessin eleccions a les Corts Valencianes. Compromís guanyaria dos escons (de 19 a 21), amb una intenció de vot superior al PSPV (20,8%), cosa implicaria que el superés en nombre de vots.

El PP sembla que guanyaria novament les eleccions i obtindria entre 29 i 30 diputats, amb una estimació de vot del 26,7%. Actualment en té 31. Per tant, s’estancaria o fins i tot perdria representació. No obstant això, els socialistes tampoc no avançarien, malgrat haver governat la Generalitat dos anys i mig. El PSPV, amb el lideratge renovat de Ximo Puig, obtindria entre 21 i 23 escons, amb una intenció de vot del 19,7%. Actualment, té 23 diputats.

Podem perdria entre un diputat i dos i tindria un suport de l’11% dels electors. El partit liderat per Antonio Estañ obtindria 11 escons o 12. Actualment en té 13. Tanmateix, Podem tornaria a ser decisiu per a conformar un govern d’esquerres o donar suport extern a una renovació del pacte entre el PSPV i Compromís. La majoria absoluta és de 50 diputats i el bloc d’esquerres en tindria 51, a la banda baixa de l’interval.

Pel que fa a Ciutadans, milloraria el resultat i podria arribar a 15 diputats, dos més que el 2015. Però aquest creixement moderat no serviria per a fer un pacte de govern amb el PP. Segons les dades del sondatge, els dos partits de la dreta arribarien a 45 representants, insuficients per a formar govern.

L’enquesta és obra de l’empresa SyM Consulting i es va fer per via telefònica entre el 31 d’agost i el 2 de setembre. La mostra total fou de 1.404 persones i té un nivell de confiança del 95,45%.

Resum dels canvis a les Corts Valencianes

–PP: de 31 diputats a 29-30,

–PSPV: de 23 diputats a 21-23,

–Compromís: de 19 diputats a 21,

–Ciutadans: de 13 diputats a 15,

–Podem: de 13 diputats a 11-12.

