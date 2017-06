Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, han exigit al PP i el PSOE que donin suport a la creació de la comissió d’investigació del projecte Castor. En un comunicat, Compromís demana que mostrin de manera inequívoca la seva voluntat de defensar uns mars sostenibles, protegits i lliures de plataformes energètiques marines.

Aquesta setmana, es debatrà al senat espanyol la creació d’aquesta comissió. Mulet ha argumentat que no tenia sentit que els dos principals partits espanyols donin suport a aquesta mena de projectes mentre defensen l’ampliació de la superfície marina protegida. ‘Han de ser clars, no jugar a la confusió i ser convincents’, ha dit.

Compromís vol que aquesta comissió sigui útil per a desmantellar el Castor i investigar qui van ser els responsables del projecte. Navarrete ha afegit: ‘Confiem que els nous aires del PSOE de Pedro Sánchez servisquen per a obrir les finestres i ventilar les estances dels ministeris i antics responsables del fracàs més gran energètic que han protagonitzat tant el PP com el PSOE.’ També ha assegurat que calia esclarir les responsabilitats i saber quins procediments van fallar.

