La màquina electoral del referèndum d’independència al Kurdistan Meridional ja està en marxa, avui comença la campanya que culminarà el 25 de setembre amb la votació. Totes les persones, partits i entitats que vulguin fer campanya s’hauran de registrar a la comissió que regula la votació. Segons aquest mateix organisme, hi ha més de cinc milions de persones amb dret de vot, tenint en compte aquelles regions que es disputen el govern d’Arbela i Bagdad —com ara la província de Kirkuk—, així com la diàspora kurda.

De moment no s’ha fet cap gran acte, però una delegació de diputats kurds ha visitat el parlament de Finlàndia per explicar el referèndum, així com la lluita del govern contra l’autodenominat Estat Islàmic i la labor humanitària que es deriva de les conseqüències del conflicte.

A Arbela, els partidaris del sí van sortir anit al carrer a celebrar el començament de la campanya en un ambient festiu i brandant banderes kurdes. Diversos edificis de tot el Kurdistan Meridional s’han engalanat amb els símbols nacionals i proclames a favor de la independència.

Abans del tret de sortida de la campanya, a finals d’agost, es va fer una manifestació multitudinària a Colònia (Alemanya) a favor del referèndum. Es calcula que unes 20.000 persones hi van assistir.

El vot electrònic

La diàspora kurda haurà de votar de manera electrònica el dia 23. El procés per a registrar-se va començar la setmana passada i s’acabarà el dijous. La pàgina web del registre està disponible en kurd i anglès. El tràmit és senzill, però diversos electors han denunciat que no disposen de tota la documentació, com ara la targeta de racionament, que es requereix per a poder votar.

