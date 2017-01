La neu que ha començat a caure aquesta tarda en diversos punts del Principat ha obligat Protecció Civil a activar l’alerta del pla Neucat i ja ha afectat dinou carreteres. Les podeu consultar ací. La xarxa viària ha quedat afectada en diverses comarques: la Cerdanya, el Ripollès, l’Alt Empordà, el Vallès Oriental, el Berguedà o Osona.

⚠️ ❄️❄️Ara hi ha 19 vies afectades per la #neu : 7 a #Barcelona , 8 a #Girona i 4 a #Lleida . Informa't a: https://t.co/uZFoqxRnXQ #NEUCAT

Alguns gruixos destacats són els que s’han recollit a Sant Pau de Segúries (Ripollès), amb 16 centímetres, a Puigcerdà, amb 8, o a Albanyà (Alt Empordà), amb 6. A Ripoll ha calgut acollir 50 alumnes de Camprodon que tornaven d’una excursió a Barcelona i que no han pogut arribar a casa.

La neu també cau en punts del Vallès, com a Sant Llorenç del Munt. Es preveu que les nevades afectin bona part del Principat i la cota de neu pot baixar fins als 300 metres.

Així es com nevava fa una estona a Berga, vídeos i fotos a #neu324 #neuCatRàdio https://t.co/Af3ktcZDUh #324eltemps #berga pic.twitter.com/TbbYLlTivt

Vegeu algunes fotografies de les primeres nevades:

