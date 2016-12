Abans de res, és important saber que la vitamina C no prevé ni serveix per tractar els refredats, ja que es necessiten grans dosis perquè tingui aquest efecte. A més a més, l’aportació aïllada de substàncies com suplements o medicaments vitamínics no s’ha demostrat més eficaç que la dieta mediterrània. A continuació, us donem algunes pautes per oferir-li vitamina C al vostre fill de manera fàcil i natural:

-No és aconsellable que els nens beguin tant suc de taronja, doncs desequilibra la dieta. És més convenient que els acostumeu a menjar taronges i mandarines mastegades.

Si voleu seguir llegint l’article, feu clic aquí.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]