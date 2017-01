Els fanalets de l’estelada s’han convertit en la notícia del dia arran de les mútiples reaccions unionistes que han criticat la iniciativa impulsada per l’ANC i Òmnium. Resulta que les dues entitats sobiranistes, les que fan crida a assistir a la cavalcada de reis de Vic amb el fanalet, fan aquesta iniciativa a la capital d’Osona des de l’any 2012. Enguany, aprofitant que TV3 farà la retransmissió de la cavalcada des de Vic, ANC i Òmnium han intensificat la campanya, fet que ha donat lloc a una oposició frontal des de sector del PP, Ciutadans, SCC o fins i tot el diari El País.

A continuació us expliquem breument com fabricar un fanalet de l’estelada de forma ràpida i senzilla.

Material necessari

Cartolina

Paper de cel·lofana de color vermell

Cola

Un metre de cordill

Una espelma

Un ganxo

Un bastó de fusta

La cartolina retallada amb l’estelada la podeu trobar a les respectives seus de l’Assemblea Nacional Catalana i a la botiga de VilaWeb. Els plecs dels extrems estan perfectament marcats perquè pugueu donar forma al fanalet.

Un cop ja el teniu construït, el primer pas és agafar els retalls de paper de cel·lofana de color vermell i enganxar-los amb cola sobre les estelades. Això sí, per la part de dins del fanalet, i així el relleu de l’estelada quedarà més definit. També enganxarem l’espelma a la base del giny per a evitar que no es mogui excessivament. Amb una mica de cola en tindrem prou.

El següent pas és aconseguir penjar el fanalet d’un bastó al qual hi hem de clavar un ganxo a la punta. Si ens hi fixem, veurem que als extrems de les aletes superiors del paper amb què hem construït el fanalet hi ha un forat. Estan pensats perquè hi fem passar el cordill que unirà el bastó amb el fanalet.

