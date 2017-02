BOGOTÀ, 3 (EUROPA PRESS)

Uns 1.300 guerrillers de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) encara no han arribat als llocs de desarmament acordats en el marc del procés de pau al país sud-americà, segons ha informat el diari ‘El Tiempo’.

La xifra de membres de les FARC que encara no han arribat als punts de desarmament l’ha aportat el mecanisme de verificació de l’alto el foc que coordina Nacions Unides i, per la seva banda, el delegat de la guerrilla ha deixat clar que es manté el seu compromís amb la pau.

“Vull reiterar el compromís de les FARC en el compliment de l’acord de pau, amb sacrificis però amb convicció”, ha assegurat Marco Calarcá, representant de les FARC en el mecanisme.

Fins al moment, la mobilització de prop de 6.300 guerrillers de les FARC als llocs on abandonaran les armes s’ha complert en un 80 per cent del total.

“No hi ha hagut cap inconvenient de seguretat. Felicito les parts pel seu gran compromís i confiança que mostra que el procés és sòlid”, ha afirmat el general Javier Pérez Aquino, representant de l’ONU, en la roda de premsa en la qual s’ha fet balanç de l’entrega d’armes fins al moment.

De les 36 rutes previstes des dels punts de preagrupament de les FARC als 26 llocs de desarmament, ja se n’han realitzat 30. Els guerrillers que falten per arribar ho faran entre dilluns i dimarts, segons el mecanisme.

