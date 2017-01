La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat que el nou espai polític que els comuns construeixen transcendeixi les sigles i faci un pas més per a vertebrar un autèntic projecte de país per a Catalunya.

L’acte ‘Un País en Comú’ que s’ha fet avui a les Cotxeres de Sants de Barcelona ha estat el tret de sortida del nou procés participatiu del partit que volen construir Barcelona en Comú, Podem, ICV, EUiA i Equo. Des de les Cotxeres, on molta gent no ha pogut entrar davant l’èxit de convocatòria, s’ha fet una crida a posar el nou projecte per sobre dels partits que l’impulsen: ‘Quan ho fem, ens desbordem’, ha dit Colau.

‘Desitjo que aquest no sigui mai un espai que es miri el melic, a diferència d’altres formacions tradicionals, sinó que sigui tan obert com sigui possible a la participació ciutadana i als reptes globals’, ha demanat la batllessa.

