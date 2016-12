La batllessa de Barcelona, Ada Colau, haurà d’activar avui el mecanisme de la qüestió de confiança per aprovar el pressupost municipal del 2017, perquè, si no hi ha canvis d’última hora, l’oposició en bloc els tornarà a refusar, aquesta vegada en sessió plenària.

Quan es confirmi el no, començarà un termini de trenta dies en què ERC, Ciutadans, PP o CUP poden presentar una moció de censura i un govern alternatiu. Una mesura que no reeixirà, perquè cap força política no serà capaç d’aplegar els vint-i-un regidors necessaris. D’aquesta manera, el pressupost serà aprovat a final de gener. Colau haurà de signar una pròrroga pressupostària per a les tres primeres setmanes de l’any, mentre s’exhaureix el termini per a presentar la moció.

El pressupost del govern d’Ada Colau ha estat refusat dues vegades en comissió, l’última divendres passat, després de sotmetre’s al període d’exposició pública i de presentació d’al·legacions. Al ple de demà, els comptes tornaran a ser criticats pels grups, que han acusat el govern de Barcelona en Comú i PSC de no voler dialogar ni negociar.

ERC ha dit unes quantes vegades que el govern incompleix el pacte que va permetre a Colau d’aprovar una pròrroga retocada del pressupost del 2015.

No és pas la primera vegada que es recorre a la qüestió de confiança, l’instrument que Colau haurà de fer servir per aprovar els comptes: el seu antecessor, Xavier Trias, també se’n va servir.

El portaveu del PDECat a l’ajuntament, Joaquim Forn, va anunciar fa poques setmanes que començaria una ronda de contactes per temptejar aquesta possibilitat, però ara com ara no hi ha hagut cap pacte concret.

Un mes de novembre complicat

El mes de novembre va ser, molt probablement, el més difícil de la batllia de Colau. Primer, l’oposició li va tombar el Pla d’Actuació Municipal, que no és imprescindible per a governar, però que marca les prioritats del govern, en aquest cas per al període 2016-2019.

Després de perdre la votació, el govern municipal va retirar les ordenances fiscals de l’any vinent. És a dir, per evitar una altra derrota al ple, Colau no va presentar noves taxes per al 2017 i va prorrogar les actuals.

Més endavant, l’oposició va tornar a deixar sols BComú i el PSC durant la tramitació del pressupost en la comissió d’Economia i Hisenda. I això es va repetir la setmana passada. Després d’aquest primer refús, el primer tinent batlle va dir: ‘Jo hauria preferit tenir uns comptes amb més suport, però hi ha una agenda política de canvi que és irreversible.’

La proposta de pressupost

La proposta de Colau inclou un augment del 4,7%, 2.500 milions d’euros d’inversió en polítiques socials i econòmiques i la contractació de 350 persones, per primera vegada des del 1996, amb 148 professionals més als districtes i uns 200 en l’àmbit social.

