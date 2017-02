La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que l’Ajuntament obrirà de forma imminent un expedient informatiu un cop la Guàrdia Civil ha requerit a l’empresa municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals (Bimsa) informació i expedients sobre diverses obres realitzades durant l’anterior mandat de CiU.

Ho ha dit en una conferència de premsa després de reunir-se durant gairebé una hora juntament amb el tinent de batlle Jaume Collboni i els líders dels grups de l’oposició: l’ex-batlle Xavier Trias (CiU), Carina Mejías (Cs), Alfred Bosch (ERC), Alberto Fernández (PP) i María José Lecha (CUP).

Preguntada pels periodistes per si l’Ajuntament es personarà davant els fets, Colau ha assegurat que contemplen aquesta opció però que és molt d’hora, ja que no disposen de tota la informació sobre el cas, que ha recordat que està sota secret de sumari.

