La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha negat aquest dimarts que existís un informe que recomanés col·locar pilones a la Rambla com a prevenció i lamenta els rumors que van córrer al voltant d’això. Colau ha explicat que l’únic que va existir va ser una ‘carta genèrica’ del Ministeri d’Interior als ajuntaments on es recomanava, després de l’atemptat de Berlín en una fira de Nadal, un reforç amb pilones a les zones de més afluència com ara la Fira de Santa Llúcia o la festa de Cap d’Any, i així ho va fer. Colau ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on també ha explicat que un grup estable de la junta de seguretat local, avaluarà quines mesures es poden prendre a partir d’ara.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]