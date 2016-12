La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet “una crida al sentit comú” perquè les “qüestions polítiques es resolguin políticament”, després de la detenció aquest dimarts al matí del regidor de la CUP a Vic Joan Coma per haver-se negat a declarar davant l’Audiència Nacional en qualitat d’investigat per un presumpte delicte d’incitació a la sedició. Coma va cridar a la desobediència en el marc d’una moció en defensa de la declaració del 9-N. La batllessa ha titllat d'”inversoímil” que “un regidor acabi a l’Audiència per fer unes declaracions absolutament normals en un plenari” i ha afegit que “no sembla propi d’una democràcia del segle XXI”. Colau també ha qualificat la decisió de l’Audiència de “desproporcionada i injustificada” i ha denunciat la “judicialització” de la política, que “no ajudarà”, ha avisat, a “desbloquejar la situació entre Catalunya i l’estat espanyol”.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]