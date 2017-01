La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al govern que sigui prudent i molt honest amb els ciutadans, i que no posi dates al procés sobiranista perquè ‘s’incompleixen sistemàticament’.

En una entrevista avui a la Cadena Ser, ha assenyalat: ‘Quan una cosa no depèn de tu és difícil posar una data i dir que l’any vinent desconnectem. S’ha dit masses cops i s’ha incomplert masses cops’.

En aquest sentit, ha assenyalat que, tot i que els comuns donen suport al referèndum, és més important fer-ho bé que fer-ho ràpid, i ha subratllat que ha d’interpel·lar al conjunt dels catalans i tenir validesa, perquè sense reconeixement serà només una mobilització més.

La batllessa de Barcelona ha lamentat la situació de bloqueig que manté el govern espanyol, i ha dit que és important que Catalunya teixeixi ‘aliances’ amb tots els demòcrates de l’estat espanyol que puguin ajudar a desblocar la situació.

El nou partit

Preguntada per si el nou espai polític que els comuns’ estan construint a Catalunya aspira a ser estatal, ha dit que de moment no, perquè ‘cal començar pel més pròxim’.

Colau ha assegurat que l’espai ‘calia’ i ho demostra que la candidatura d’EnComúPodem guanyés dues vegades les eleccions generals a Catalunya, perquè hi havia la necessitat d’una alternativa que fins aquell moment no estava representada.

Sobre la situació política internacional després de la victòria de Donald Trump als Estats Units, Colau ha considerat que és l’hora de posicionar-se: ‘Si Europa no ho fa no només ho estarà fent malament, s’estarà posant en perill a si mateixa. Perquè si no és coherent i fidel a si mateixa no té futur’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]