L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha tornat a valorar un dia després la cimera pel referèndum i ha celebrat que s’hagi recuperat “l’esperit més ampli del pacte per al dret a decidir”. “Ara necessitem un referèndum on tothom s’hi senti interpel·lat. Tot el conjunt de la ciutadania, sigui quina sigui la seva posició”, ha reflexionat en veu alta Colau, de visita al port de Barcelona al vaixell ‘Golf Azzurro’, noliejat per l’ONG Proactiva Open Arms. “Un plebiscit que no comprometi els funcionaris i que sigui reconegut a l’Estat i també a nivell internacional”, ha continuat l’alcaldessa de Barcelona, que ha tornat a insistir amb la celebració d’una consulta “efectiva i garanties” per tal de no repetir un 9-N. “Això ho hem defensat sempre i nosaltres no ens hem mogut d’aquesta postura, fins i tot quan ens deien que érem uns ingenus i que s’havia de passar pantalla”, ha recordat Colau, que ha afirmat que ara hi ha sobre la taula “una proposta que torna a tenir un consens molt ampli”.

“Amb tots els actors convocats ahir hi va haver un acord majoritari per recollir un gran consens de país, que passa per sumar en base no a la independència sinó del dret democràtic a decidir”, ha recalcat l’alcaldessa de Barcelona, que ha volgut deixar clar també que la cimera de divendres es desmarca clarament del full de ruta del Govern Puigdemont. “Es va proposar un pacte de país que interpel·lava al conjunt de la societat civil i que, per tant, no pilotava ni coordinava el Govern”, ha afirmat l’alcaldessa de Barcelona i líder de Barcelona En Comú. “En aquest espai, per tant, no s’han plantejat encara ni terminis ni dates. No hi ha calendari”, ha sentenciat Colau.

‘Golf Azzurro’, salpa del Port de Barcelona

D’altra banda, l’alcaldessa de Barcelona ha volgut celebrar la iniciativa de Proactiva Open Arms de continuar amb les tasques d’ajuda humanitària al Mediterrani amb el vaixell ‘Golf Azzurro’ –que salparà avui en direcció Malta- mentre continuen les tasques de reparació de ‘l’Astral’. “Estem a finals del 2016 i és terrible pensar que al Mediterrani hi continua morint gent que fuig de la guerra, la violència i l’horror”, ha lamentat Colau, que ha recordat que enguany s’han comptabilitzat més de 5.000 morts a les aigües del Mare Nostrum.

“Davant d’aquesta trista realitat hi ha dues opcions: es pot girar la mirada com fan molts governs europeus o es pot mirar de front, com fa Proactiva Open Arms”, ha valorat l’alcaldessa de Barcelona, que ha assegurat el suport de la seva administració a l’ONG amb aportacions econòmiques per comprar kits de salvament, mantes tèrmiques i armilles. “El Golf Azzurro surt avui i en tres dies volem arribar a Malta. Esperem que pel 28 de desembre ja puguem estar en aigües internacionals per ajudar a possibles embarcacions de refugiats a la deriva”, ha calculat el director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps.

“Un cop allà, hi estarem 15 dies i tornarem a Malta per fer el relleu de la tripulació”, ha puntualitzat Camps, que ha avançat que en els darrers dies només hi ha la ONG SOS Mediterranée a la zona. “Estan en unes condicions meteorològiques molt dures i desesperats. Ahir van tenir més de 200 ofegats”, ha afirmat el director de Proactiva. “Hem d’anar-los a ajudar i per això hem decidit llogar aquesta embarcació, el Golf Azzurro, un vaixell de pesca reciclat a fins no comercials”, ha informat Camps. “L’hem adaptat una mica per poder rescatar gent amb hipotèrmia al mar i així traslladar-los a un lloc segur”, ha conclòs.

