El senador del PDECat Josep Lluís Cleries ha interpel·lat avui a Mariano Rajoy a la sessió de control al govern espanyol al senat. L’ha acusat de provocar la crisi institucional més greu de la història espanyol amb la seva actitud contrària a dialogar un referèndum d’autodeterminació.

Cleries ha dit a Rajoy que el seu govern no ofereix garanties democràtiques i que l’1-O no és cap delicte: ‘Com poden perseguir penalment el que no és un delicte? Cap llei espanyola, europea o internacional consideren un delicte convocar un referèndum.’ En aquest sentit, ha afirmat que la llei no pot anar en contra de la democràcia i impedir que la ciutadania decideixi.

El senador ha dit a Rajoy que tot i les seves amenaces i repressió seran els catalans els que decidiran què volen ser. ‘Vostès volen suspendre la democràcia i la política. Volen il·legalitzar les institucions pròpies de Catalunya’, ha declarat.

Cleries ha assegurat que el referèndum no és una qüestió d’independència, sinó de llibertat i democràcia. Ha acabat la seva intervenció citant una part dels Segadors: ‘Quan convé seguem cadenes, bon cop de falç.’

