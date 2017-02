El president del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell, ha retret als encausats pel 9-N que no acceptin ‘les conseqüències de la desobediència’. ‘O es desobeeix o no es desobeeix’, ha dit Rabell, en la intervenció que ha fet al parlament de resposta al discurs de Carles Puigdemont denunciant el judici al 9-N. Les paraules de Rabell han estat aplaudides no només des dels escons del grup de CSQP, sinó també per part dels diputats de Ciutadans i del PP. ‘Quan hem anat a aturar desnonaments acceptàvem que governs com els de CDC ens fotien un gec de garrotades de tant en tant, i multes’, ha afegit Rabell.

Ha opinat que ‘el judici espectacle’ del 9-N no es produeix perquè l’estat de dret ‘funcioni com un rellotge exacte’ sinó perquè l’estat ‘es va emprenyar molt per com Mas va gestionar’ el procés participatiu del 2014. Rabell ha retret a Puigdemont haver intervingut a la cambra com si es tractés d”‘un inici de campanya electoral’.

