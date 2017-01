El Centre Cultural São Paulo ha inaugurat aquest dimecres al vespre l’exposició ‘Pere Casaldàliga, de professió l’esperança’. Aquesta mostra de Casa Amèrica Catalunya, inaugurada el maig de 2015 a Barcelona, ha pogut viatjar fins al Brasil gràcies a la col·laboració del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), que s’ha fet càrrec de la traducció dels textos i les despeses del trasllat. L’exposició, que estarà oberta al públic fins a mitjans d’abril, inclou textos, poesies i cartes del religiós català i una sèrie de fotografies de Joan Guerrero, que retrata el paisatge i la gent de São Felix do Araguaia, on Casaldàliga és bisbe emèrit des de 1971.

En l’acte inaugural, Martí Estruch Axmacher, responsable de Premsa i Comunicació de Diplocat, va dir que aquest era un exemple “perfecte” de diplomàcia cultural, que permet presentar els valors i els actius de Catalunya a l’exterior mitjançant la figura extraordinària de Pere Casaldàliga i la seva lluita a favor de la justícia i al costat dels més desafavorits.

Per la seva banda, Marta Nin, sotsdirectora de Casa Amèrica Catalunya i comissària de la mostra, també es va referir a la personalitat del sacerdot i va dir que, tot i que segurament no li agradaria que se li dediqui una exposició, era de justícia ‘donar a conèixer la seva gran tasca a São Félix de Araguaia al màxim de gent possible’.

Màrius Vendrell, president del Grup de Catalans de São Paulo, va exercir de mestre de cerimònies i va agrair la implicació institucional per obrir una finestra catalana al centre cultural més important de la ciutat. Finalment, el sociòleg José de Souza Martins, amic i col·laborador de Casaldàliga en el passat, va fer un emotiu discurs destacant la seva gran humanitat, que transcendia la seva obra concreta al sud del Brasil, marcava tots els qui l’han tractat i permetia creure en un món més just.

Aquest dijous al vespre es projecta al mateix Centre Cultural el documental ‘Descalç sobre la terra vermella’, de Francesc Escribano, amb presència del periodista i posterior debat.

