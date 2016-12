L’any que es commemoren els vint-i-cinc anys de la caiguda de la Unió Soviètica és casualment també quan es compleix un segle de l’arribada a Barcelona d’un jove revolucionari anomenat Lev Trotski. L’any 1916 aquest revolucionari fugia del seu país. Havia estat refugiat a França, on el govern el va acusar de provocar un motí i, arran d’això, va ser rebutjat per tots els països on va demanar asil.

Com explica Xavier Theros, Trotski va ser entregat a les autoritats espanyoles i va passar per San Sebastián i Bilbao. D’allà va viatjar a Madrid, on segons que explica a la seva autobiografia ‘La meva vida’, els madrilenys el titllaven de terrorista. La policia el considerava un anarquista i va ser empresonat durant tres dies perquè les seves idees eren massa avançades per a Espanya’. De Madrid va arribar Cadis i d’allà a Barcelona, amb la intenció de viatjar als Estats Units.

Trotski va arribar a la capital catalana un 22 de desembre i s’hi va estar cinc dies. Defineix la ciutat com una ‘Niça en un infern de fàbriques. Fum i flames per una banda. Flors i fruita per l’altra’. Abans d’acabar l’any, Trotski i la seva família es van embarcar en un vaixell direcció Nova York.

