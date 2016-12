El secretari general del sindicat Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya, Joan Carles Gallego, ha negat que el nou referèndum previst pel setembre vinent sigui un nou 9-N. El 9-N ‘ja està fet’ i repetir-lo ‘no aporta res’. Segons Gallego, cal aconseguir celebrar un referèndum amb garanties jurídiques i efectes legals perquè els catalans puguin decidir. És per això que defuig les tesis unilaterals i considera necessària una negociació amb l’estat espanyol.

Gallego també ha criticat la judicialització de la política per part del govern espanyol. ‘Davant d’un conflicte polític, cal una solució política, no judicial’, ha afirmat. En aquest sentit, s’ha refermat en la necessitat de celebrar un referèndum per donar resposta al 80% de la població que vol decidir.

A banda de la qüestió nacional, el secretari general de CCOO també s’ha referit a l’àmbit social per criticar la situació que viu Catalunya, que es troba en una certa paràlisi política en relació als temes socials que no es veu reflectida als pressupostos.

