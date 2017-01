El Consell de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha decidit aquest dissabte seguir el passos del sindicat majoritari USTEC-STES i desconvocar la vaga prevista per al dijous 9 de febrer quan se signi l’acord marc amb Ensenyament.

El 86% dels afiliats del sindicat s’ha mostrat favorable al pacte, que preveu 5.500 docents més i la reducció d’una hora lectiva als professors des del pròxim curs. “Considerem que és un pas endavant per recuperar els drets laborals aconseguits amb molts anys de mobilitzacions i negociacions”, han assenyalat des de la Federació d’Educació de CCOO.

“Tot i que som lluny de recuperar els drets laborals de l’Acord del 2005, signat en solitari per CCOO, creiem que és un bon punt de partida per continuar lluitant fins recuperar la totalitat dels nostres drets”, han insistit des del sindicat, que ha alertat però que “continuarà lluitant” amb la resta d’empleats públics de la Generalitat per tal de revertir “el conjunt de retallades aplicades durant aquests anys”.

