El sindicat de CCOO ha convocat una vaga per al 29 de setembre a Adif i Renfe per denunciar la manca de personal davant l’envelliment i la reducció de plantilla que han sofert en els últims anys. Segons el secretari general del Sector Ferroviari de CCOO, Manual Nicolás Taguas, s’han perdut uns 6.000 llocs de treball des de 2005, ja que aleshores es comptava amb una plantilla de 32.000 treballadors i ara és de 26.000.

L’objectiu de la protesta, segons el sindicat, és vetllar pel futur d’ambdues empreses per les condicions laborals, com ara el deteriorament de les infraestructures i els trens per la falta de manteniment. La vaga començarà a la mitjanit i finalitzarà a les onze de la nit. Taguas ha explicat que la principal motivació de la vaga no és econòmica, però ha declarat que considera ‘intolerable’ la reducció del poder adquisitiu d’un 15% dels empleats públics des del 2010. El sindicalista ha afegit a més que cinc anys de congelació salarial és un ‘sacrifici desproporcionat’ per part dels treballadors.

