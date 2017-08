L’Executiva de Catalunya en Comú ha decidit de convocar per al dissabte 9 de setembre a la seva coordinadora nacional per a decidir de quina manera participen en el referèndum de l’1 d’octubre. Segons que han explicat fonts dels comuns a Europa Press, l’executiva avança la data de la reunió que estava prevista per al 16 de setembre, i proposa celebrar-la a Barcelona.

La direcció del partit ha enviat una convocatòria als 150 membres de la coordinadora, on se’ls convoca tenint en compte les novetats aparegudes respecta a l’última trobada, com les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica.

En l’última reunió de la coordinadora del projecte liderat per Xavier Domènech i Ada Colau, els comuns van decidir el 8 de juliol participar en l’1-O entenent-lo com una mobilització, però van posposar al setembre decidir com participar-hi.

Ara, convoquen a la coordinadora per debatre i definir quina és la proposta de text sobre la manera de participació, que se sotmetrà a consulta entre els inscrits del 12 al 14 de setembre.

En concret, l’executiva plantejarà un text resumint el que es va aprovar el 8 de juliol. Els membres de la coordinadora podran presentar esmenes en aquest text i el 9 de setembre es votarà tant el text com les esmenes, cosa que s’obtindrà un escrit definitiu que serà el que se sotmeti a votació de les bases.

La reunió de juliol

A la trobada de juliol es van sotmetre a debat i votació de la coordinadora tres documents: un demanava no participar en l’1-O –es va retirar abans de la votació–; un altre demanava de fer-ho, però fent una campanya crítica –va rebre el 24% dels avals–; i la tercera opció és la que es va acabar imposant, amb un 86% dels sufragis. Aquesta, defensada des de l’executiva, proposava d’entendre l’1-O com una mobilització que no soluciona el conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol, però l’opció no concretava com anaven a defensar la seva proposta.

‘En la coordinadora anterior es va decidir que estaríem. Ara decidim el com’, han explicat les mateixes fonts, que han incidit que, després de la reunió de la coordinadora, es farà una consulta als inscrits.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]