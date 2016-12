La selecció de Catalunya juga a les set del vespre el tradicional partit de Nadal contra Tunísia. L’estadi de Montilivi de Girona s’ha fet petit per a acollir aquest partit. Catalunya s’enfrontarà a la selecció número 34 del rànquing, que aprofitarà l’ocasió per preparar-se per a la Copa d’Àfrica.

El seleccionadors, Gerard López i Sergio González, ja han fet pública la llista de 23 convocats, entre els quals es destaquen els jugadors del Barça Jordi Masip i Sergi Roberto, i els de l’Espanyol Víctor Álvarez, Aaron Martín, David López, Marc Roca, Gerard Moreno i Álvaro Vázquez. També han estat seleccionats l’ex-blaugrana Xavi Hernández, que actualment juga a l’Al-Saad de Catar, i l’ex-espanyolista Sergio García, de l’Al-Rayyan.

Els casos dels jugadors del Real Madrid Mariano i Kiko Casilla han aixecat polèmica aquests últims dies. L’equip espanyol no ha permès que formessin part de la selecció catalana malgrat que, segons González, els jugadors no s’hi han negat en cap moment.

