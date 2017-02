Sota el lema ‘Prou excuses. Acollim ara’, les entitats promotores de la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’ han convocat una manifestació el pròxim 18 de febrer a Barcelona en favor de les persones refugiades i migrants. La marxa sortirà a les quatre de la tarda de la plaça Urquinaona i finalitzarà al Passeig Marítim, ‘a tocar del mar on més de 5.000 persones van perdre la vida l’any passat’, han destacat els organitzadors. Els convocants esperen que la protesta sigui la més multitudinària de les que s’han fet fins ara a Europa i que serveixi per interpel·lar directament a les institucions perquè assumeixin les seves responsabilitats. En aquest sentit, han alertat que ‘cal trencar la cadena d’excuses’ que ha fet que ni la Generalitat ni el govern espanyol hagin complert els compromisos d’acollida que van assumir. Les entitats organitzadores confien que la manifestació sigui multitudinària tenint en compte que més de 70.000 persones s’han adherit ja al manifest de la campanya.

