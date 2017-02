‘Casa Nostra, Casa Vostra’ creu que totes les institucions poden fer molt per millorar la situació de les persones refugiades i cadascuna en el seu àmbit de competències” ‘L’actual crisi del refugi a Europa ens interpel·la a tots, començant per la ciutadania i acabant per les institucions: ajuntaments, Generalitat, govern espanyol i Comissió Europea’, assenyalen des de la campanya. ‘Tots podem fer alguna cosa i, si no la fem, ens n’hem de considerar responsables’, han continuat des de ‘Casa Nostra, Casa Vostra’. Durant la gala musical ‘Volem Acollir’ al Palau Sant Jordi, el periodista Jordi Évole va criticar en el seu discurs la inacció dels polítics: ‘Jo crec que aquest no és només un problema de competències, és un problema d’incompetències’, va disparar Évole. Una afirmació que va generar cert enrenou entre membres del Govern i del grup de Junts pel Sí. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va reivindicar via Twitter el Pla català de refugi i va recordar a Évole que l’asil “només el poden donar els estats”.

‘Que no va de competències? L’asil només el poden donar els estats. Per això volem ser estat’, ha recalcat Bassa. ‘Estem al Palau Sant Jordi perquè el Govern vol acollir”, ha insistit la consellera de Treball. El diputat de Junts pel Sí Lluís Llach ha volgut recordar al periodista ‘l’esforç de la Generalitat, ajuntaments, entitats i sobretot de la gent, que ja fa setmanes que podem acollir’. ‘Estem preparats per acollir més de 1.200 persones, amb 745 pisos i 450 equipaments residencials i l’estat ho impedeix’, ha assenyalat Llach en un seguit de piulades a Twitter. ‘Des de l’estima, t’ofereixo Jordi Évole una frase més ajustada. Si no vols incompetència, guanya’t la independència’, ha conclòs el diputat de Junts pel Sí.

Davant d’aquest foc creuat entre institucions sobre l’acollida de refugiats, ‘Casa Nostra, Casa Vostra’ ha assegurat que totes les institucions tenen competències per a millorar la situació dels refugiats, des dels ajuntaments fins a la Comissió Europea. Segons que ha detallat l’organització de la campanya, els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir la inclusió de les persones a la societat. ‘Per tant, poden destinar més recursos als serveis socials, impulsar programes municipals d’acollida, atendre la diversitat, posar recursos espacials per a l’aprenentatge de la llengua, promoure polítiques públiques que facilitin l’accés a l’habitatge i administrar polítiques de seguretat inclusives i no discriminatòries. També poden agilitzar els tràmits d’empadronament, perquè d’això en depèn l’accés a serveis bàsics’, han enumerat des de Casa Nostra, Casa Vostra’.

‘La Generalitat, per la seva banda, pot atendre l’acollida amb polítiques específiques i té competències en Salut, Educació, Habitatge, Treball i Assistència Social, i les polítiques en aquests àmbits són clau per a l’atenció i la inclusió de les persones sol·licitants d’asil’, han continuat des de l’organització. ‘S’ocupa, amb els ajuntaments, de fer els informes d’arrelament que faciliten el permís de residència per a persones estrangers’, han reblat des de ‘Casa Nostra, Casa Vostra’, que pel que fa al govern espanyol recorda que ha de proporcionar vies segures i legals per evitar les morts de les persones que intenten arribar al territori de l’Estat.

‘Aplicant i augmentant les places de reassentament; atorgant l’asil, la protecció internacional i els visats humanitaris en ambaixades i consolats en origen o en països de trànsit i flexibilitzant la reunificació familiar’, han especificat.

Espanya, obligada a acollir 10.772 refugiats

‘Espanya, a més, està obligada al compliment dels compromisos d’acollida del 2015, que la comprometien a reubicar i reassentar 10.772 persones (17.773 si comptem els que inicialment havien de venir d’Hongria), i està molt lluny de fer-ho’, han criticat des de ‘Casa Nostra, Casa Vostra’. Finalment, i pel que fa a la Comissió Europea, des de la campanya s’ha recordat que pot instar més fermament els Estats membres a fer complir els compromisos d’acollida adoptats pel Consell de Justícia i d’Assumptes d’Interior. ‘I, a més, pot dotar de més recursos l’Agència Europea per l’Asil, en comptes de reforçar el Frontex, com ha fet en els últims anys, han conclòs.

